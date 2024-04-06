Hyun-muk Kang - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Hyun-muk Kang
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hyun-muk Kang
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|1' - 88'
|Тэджон
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|1' - 87'
|Кимчхон Сангму
|1:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|20.04.2024
|1' - 82'
|Пхохан Стилерс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Чеджу
|0:2
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|45'
|06.04.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч