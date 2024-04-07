Yong Rae Lee - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Yong Rae Lee
|Команда
|Тэгу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yong Rae Lee
|Команда
|Тэгу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|85' - 90'
|Тэгу
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|0:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|14.04.2024
|75' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч