Park Se-jin - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Park Se-jin
|Команда
|Тэгу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Park Se-jin
|Команда
|Тэгу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|27' - 90'
|Тэгу
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|28.04.2024
|63' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|21.04.2024
|1' - 73'
|Тэгу
|0:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|20' - 90'
|Тэгу
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч