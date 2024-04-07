Raúl Becerra - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Raúl Becerra
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Raúl Becerra
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Депортиво
|4:0
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Депортиво
|3:3
|Аукас
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Барселона
|4:0
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч