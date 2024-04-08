Jorge Bosmediano - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Jorge Bosmediano
|Команда
|Комерсиантес Унидос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jorge Bosmediano
|Команда
|Комерсиантес Унидос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|Был в запасе
|Университарио
|6:0
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 13 тур
|23.04.2024
|Был в запасе
|Комерсиантес Унидос
|0:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 12 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Универсидад Сесар Вальехо
|3:1
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 11 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Комерсиантес Унидос
|0:1
|Куско
|Перу. Лига 1, 10 тур