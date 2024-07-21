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Jordan Adebayo-Smith
Статистика
Jordan Adebayo-Smith - статистика
Завершил карьеру
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 36 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
21.07.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.07.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
04.07.2024
Ванкувер Уайткепс
73' - 90'
90'
США. МЛС, 30 тур
Портленд
3 : 2
30.06.2024
Миннесота Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Даллас
5 : 3
20.06.2024
Миннесота Юнайтед
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 0
16.06.2024
Миннесота Юнайтед
8' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
09.06.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
02.06.2024
Канзаc Сити
81' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
30.05.2024
Миннесота Юнайтед
76' - 90'
80'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
3 : 3
26.05.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
81' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
07.04.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 3
10.03.2024
Миннесота Юнайтед
77' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
83' - 90'
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