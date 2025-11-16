Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Захаров - статистика

Динамо Киров
9 апреля 2000 (26), Калининград
#9 | Нападающий
172 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Киров
0 : 1
16.11.2025
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
0 : 2
09.11.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 2
25.10.2025
Динамо Киров
84' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Динамо Киров
1 : 0
05.10.2025
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
4 : 0
21.09.2025
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Киров
0 : 1
14.09.2025
Ленинградец
65' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
06.09.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Киров
1 : 2
31.08.2025
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сибирь
4 : 1
24.08.2025
Динамо Киров
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Динамо Киров
0 : 0
16.08.2025
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 2
03.08.2025
Алания
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Динамо-2
2 : 2
28.07.2025
Динамо Киров
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Волгарь
0 : 0
20.07.2025
Динамо Киров
84' - 90'
Главные новости
Раскрыты планы Роналду после бунта
09:34
1
Аргентина отпинала Буркина-Фасо (7:0)
09:17
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Тренер Намибии после 0:6 описал сборную России тремя словами
00:41
1
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
10
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
4
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+