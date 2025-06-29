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Jung Ho-Yeon
Статистика
Jung Ho-Yeon - статистика
Завершил карьеру
#22 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Южная Корея. Кей-лига 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
29.06.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 4
15.06.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 3
02.06.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
29.05.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
18.05.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
10.05.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Остин
0 : 3
04.05.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
27.04.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
20.04.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Торонто
0 : 0
12.04.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
06.04.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
22.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
3 : 3
16.03.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сан-Хосе
0 : 1
09.03.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
02.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
23.02.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
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