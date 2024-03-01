Владимир Козак - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Динамо Сам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наманган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1993 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Динамо Сам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наманган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1993 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Сам
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|01.03.2024
|1' -23'
|Навбахор (Наманган)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)