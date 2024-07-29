Zhang Hui - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Zhang Hui
|Команда
|Ухань Три Таунс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Zhang Hui
|Команда
|Ухань Три Таунс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|84' - 90'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|1:0
|Ухань Три Таунс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|10.08.2024
|90' - 90'
|Чанчунь Ятай
|2:0
|Ухань Три Таунс
|Китай. Суперлига, 22 тур
|03.08.2024
|87' - 90'
|Ухань Три Таунс
|4:1
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Китай. Суперлига, 21 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Ухань Три Таунс
|0:2
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч