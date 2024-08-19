Виктор Месегер - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Месегер
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Месегер
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|70' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Эспаньол
|Испания. Примера, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2024
|70' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)