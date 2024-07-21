Deok-geun Lim - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Deok-geun Lim
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Deok-geun Lim
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|2:1
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|10.08.2024
|77' - 90'
|Сувон Самсунг
|1:2
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч