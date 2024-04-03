Георгий Ломтадзе - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Ломтадзе
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 2001 (22 года)
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Ломтадзе
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гагра
|15
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -67'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|14.05.2024
|46' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -46'
|Гагра (Тбилиси)
|2:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|01.05.2024
|1' -64'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|40'
|27.04.2024
|1' -70'
|Динамо Бт (Батуми)
|0:1
|Гагра (Тбилиси)
|21.04.2024
|46' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Дила (Гори)
|16.04.2024
|1' -76'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|11.04.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|07.04.2024
|50' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Торпедо (Кутаиси)
|03.04.2024
|1' -60'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|30.03.2024
|1' -88'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|16.03.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:3
|Гагра (Тбилиси)
|11.03.2024
|1' -83'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|31'
|07.03.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|1:3
|Динамо Бт (Батуми)
|03.03.2024
|1' -90'
|Дила (Гори)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)