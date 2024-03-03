Бека Габискирия - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Габискирия
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1996 (28 лет)
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Габискирия
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1996 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гагра
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|1' -50'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Торпедо (Кутаиси)
|03.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|45'
|30.03.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|16.03.2024
|1' -74'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:3
|Гагра (Тбилиси)
|11.03.2024
|1' -61'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|07.03.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|1:3
|Динамо Бт (Батуми)
|03.03.2024
|1' -90'
|Дила (Гори)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)