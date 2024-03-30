Александр Воробей - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Воробей
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сокаль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 июня 1995 (29 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Воробей
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сокаль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 июня 1995 (29 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гагра
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|14.05.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|01.05.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|27.04.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|0:1
|Гагра (Тбилиси)
|21.04.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Дила (Гори)
|16.04.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Торпедо (Кутаиси)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)