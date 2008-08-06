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    Александр Горшков - статистика

    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Горшков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник Начинал в ДЮСШ г.Кировска
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 1970 (53 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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