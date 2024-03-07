Георгий Топурия - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Топурия
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2004 (20 лет)
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Топурия
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|90' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Дила (Гори)