Гнамьен Жислейн Йикпе - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Гнамьен
|Фамилия
|Жислейн Йикпе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Гнамьен
|Фамилия
|Жислейн Йикпе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|60' -90'
|Дила (Гори)
|1:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|90'
|20.04.2024
|63' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|15.04.2024
|78' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|03.04.2024
|77' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|1' -68'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|15.03.2024
|70' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -63'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|60'
|07.03.2024
|1' -56'
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Дила (Гори)
|02.03.2024
|1' -63'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)