Геги Гегучадзе - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Геги
|Фамилия
|Гегучадзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2003 (20 лет)
|Имя
|Геги
|Фамилия
|Гегучадзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|69' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|4:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|14.05.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)
|10.05.2024
|87' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|27.04.2024
|46' -90'
|Дила (Гори)
|1:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|20.04.2024
|82' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|15.04.2024
|84' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|79' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|1' -76'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Дила (Гори)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)