Демур Чихладзе - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Демур
|Фамилия
|Чихладзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Демур
|Фамилия
|Чихладзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|15
|4
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|1' -46'
|Самгурали (Цхалтубо)
|4:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|30'
|14.05.2024
|1' -68'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)
|39'
|10.05.2024
|90' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|90'
|01.05.2024
|1' -69'
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|27.04.2024
|1' -82'
|Дила (Гори)
|1:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|20.04.2024
|1' -71'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|66'
|15.04.2024
|1' -78'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|26'
|11.04.2024
|46' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|66' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|1' -77'
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|1' -68'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|15.03.2024
|1' -80'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -79'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|56'
|07.03.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Дила (Гори)
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)