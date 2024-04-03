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    Булл - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Луис
    Отчество Фернандо
    Фамилия Насименто
    Команда Самгурали
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 2000 (23 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Самгурали 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2024 Был в запасе Самгурали (Цхалтубо) 4:0 Самтредиа (Самтредиа)
    14.05.2024 Был в запасе Самгурали (Цхалтубо) 2:0 Гагра (Тбилиси)
    10.05.2024 Был в запасе Колхети-1913 (Поти) 3:3 Самгурали (Цхалтубо)
    01.05.2024 1' -46' Самгурали (Цхалтубо) 0:1 Динамо Бт (Батуми)
    27.04.2024 82' -90' Дила (Гори) 1:1 Самгурали (Цхалтубо)
    20.04.2024 1' -90' Самгурали (Цхалтубо) 3:1 Динамо Тб (Тбилиси)
    15.04.2024 1' -90' Самгурали (Цхалтубо) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    48'
    11.04.2024 72' -90' Торпедо (Кутаиси) 3:1 Самгурали (Цхалтубо)
    07.04.2024 79' -90' Самгурали (Цхалтубо) 2:1 Телави (Телави)
    03.04.2024 1' -46' Самтредиа (Самтредиа) 2:0 Самгурали (Цхалтубо)
    30.03.2024 1' -90' Гагра (Тбилиси) 0:0 Самгурали (Цхалтубо)
    15.03.2024 80' -90' Самгурали (Цхалтубо) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    11.03.2024 85' -90' Динамо Бт (Батуми) 1:0 Самгурали (Цхалтубо)
    07.03.2024 Был в запасе Самгурали (Цхалтубо) 0:1 Дила (Гори)
    02.03.2024 1' -46' Динамо Тб (Тбилиси) 2:0 Самгурали (Цхалтубо)
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