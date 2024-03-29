Давид Гоготишвили - статистика
#60 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гоготишвили
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гоготишвили
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Телави
|8
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -75'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|15.05.2024
|77' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:1
|Телави (Телави)
|02.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|0:1
|Дила (Гори)
|23'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|19.04.2024
|64' -90'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.04.2024
|88' -90'
|Телави (Телави)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|90'
|11.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|29.03.2024
|1' -63'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:0
|Телави (Телави)
|02.03.2024
|1' -45'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)
|37' 45'