Тато Живидзе - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Тато
|Фамилия
|Живидзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Тато
|Фамилия
|Живидзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Телави
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|90' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.05.2024
|90' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:1
|Телави (Телави)
|02.05.2024
|84' -90'
|Телави (Телави)
|0:1
|Дила (Гори)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|90'
|07.04.2024
|1' -21'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|1' -78'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|40'
|16.03.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:0
|Телави (Телави)
|06.03.2024
|89' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|74' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)