Алеко Ананидзе - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Алеко
|Фамилия
|Ананидзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобулети
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 2004 (20 лет)
|Имя
|Алеко
|Фамилия
|Ананидзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобулети
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Телави
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|1' -62'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|90' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|86' -90'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|29.03.2024
|77' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:0
|Телави (Телави)
|06.03.2024
|89' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|65' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)