Дачи Цнобиладзе - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Дачи
|Фамилия
|Цнобиладзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Дачи
|Фамилия
|Цнобиладзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Телави
|12
|2
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:1
|Телави (Телави)
|02.05.2024
|1' -84'
|Телави (Телави)
|0:1
|Дила (Гори)
|19.04.2024
|1' -64'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|'
|15.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|11.04.2024
|84' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|71' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|46' -90'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|16.03.2024
|1' -83'
|Телави (Телави)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|57'
|11.03.2024
|1' -67'
|Дила (Гори)
|1:0
|Телави (Телави)
|06.03.2024
|1' -89'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10' 23' 31'
|02.03.2024
|62' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)
|88'