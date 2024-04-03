Бека Курдадзе - статистика
#54 | Вратарь
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Курдадзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Курдадзе
|Команда
|Телави
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Телави
|6
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Телави (Телави)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|1:1
|Телави (Телави)
|02.05.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:1
|Дила (Гори)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|11.03.2024
|1' -34'
|Дила (Гори)
|1:0
|Телави (Телави)
|34'
|06.03.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)