Достонбек Турсунов - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Достонбек
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Сурхан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (23 года)
|Имя
|Достонбек
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Сурхан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сурхан
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|0:2
|Сурхан (Термез)
|06.04.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|31.03.2024
|1' -65'
|Навбахор (Наманган)
|2:2
|Сурхан (Термез)
|16.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|11.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)
|04.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|0:3
|Пахтакор (Ташкент)