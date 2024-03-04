Бобур Аскаров - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бобур
|Отчество
|Баходир оглы
|Фамилия
|Аскаров
|Команда
|Сурхан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (25 лет)
|Имя
|Бобур
|Отчество
|Баходир оглы
|Фамилия
|Аскаров
|Команда
|Сурхан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сурхан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|0:2
|Сурхан (Термез)
|11.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)
|04.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|0:3
|Пахтакор (Ташкент)