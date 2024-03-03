Дилшод Ахмадалиев - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Дилшод
|Фамилия
|Ахмадалиев
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наманган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1994 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Дилшод
|Фамилия
|Ахмадалиев
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наманган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1994 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОКМК
|5
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|29.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|09.03.2024
|1' -90'
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|18' 90'
|03.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)