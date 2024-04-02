Лаша Кохреидзе - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Лаша
|Фамилия
|Кохреидзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лаша
|Фамилия
|Кохреидзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|15
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|80' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|78' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|10.05.2024
|1' -61'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|1' -58'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|64' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|73' 74'
|20.04.2024
|66' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|60' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|66' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|74' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|1' -62'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|15.03.2024
|1' -83'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|5'
|11.03.2024
|1' -83'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|57'
|06.03.2024
|1' -79'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|39'
|01.03.2024
|60' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)