Ладо Чихрадзе - статистика
#62 | Нападающий
|Имя
|Ладо
|Фамилия
|Чихрадзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Ладо
|Фамилия
|Чихрадзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|65' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|10.05.2024
|61' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.03.2024
|67' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)