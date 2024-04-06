Георгий Харебава - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Харебава
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2004 (20 лет)
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Харебава
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|15
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -74'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -80'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|53' 48'
|15.05.2024
|1' -71'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|10.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|57'
|01.05.2024
|1' -79'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|1' -85'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|73'
|20.04.2024
|1' -66'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|52'
|12.04.2024
|1' -60'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|1' -79'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|1' -74'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|43'
|15.03.2024
|1' -65'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|74' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|82'
|01.03.2024
|81' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)