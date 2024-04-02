Давид Врачиу - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Врачиу
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бакэу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Врачиу
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бакэу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)