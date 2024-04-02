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    Деметр Гвасалия - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Деметр
    Фамилия Гвасалия
    Команда Колхети-1913
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 2002 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колхети-1913 12 2 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 Был в запасе Иберия 1999 (Тбилиси) 0:2 Колхети-1913 (Поти)
    19.05.2024 65' -90' Колхети-1913 (Поти) 2:5 Торпедо (Кутаиси)
    15.05.2024 Был в запасе Телави (Телави) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    10.05.2024 1' -46' Колхети-1913 (Поти) 3:3 Самгурали (Цхалтубо)
    5'
    01.05.2024 79' -90' Гагра (Тбилиси) 2:0 Колхети-1913 (Поти)
    90'
    26.04.2024 1' -64' Колхети-1913 (Поти) 2:0 Самтредиа (Самтредиа)
    20.04.2024 66' -90' Колхети-1913 (Поти) 2:2 Динамо Бт (Батуми)
    78'
    16.04.2024 75' -90' Колхети-1913 (Поти) 1:3 Дила (Гори)
    06.04.2024 1' -46' Колхети-1913 (Поти) 1:2 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.04.2024 1' -60' Торпедо (Кутаиси) 3:2 Колхети-1913 (Поти)
    10'
    29.03.2024 1' -90' Колхети-1913 (Поти) 3:1 Телави (Телави)
    43' 66'
    15.03.2024 1' -65' Самгурали (Цхалтубо) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    5'
    11.03.2024 1' -74' Колхети-1913 (Поти) 2:1 Гагра (Тбилиси)
    57'
    06.03.2024 Был в запасе Самтредиа (Самтредиа) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    01.03.2024 1' -60' Динамо Бт (Батуми) 1:0 Колхети-1913 (Поти)
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