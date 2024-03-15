Леван Йордания - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Леван
|Фамилия
|Йордания
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Леван
|Фамилия
|Йордания
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|58' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -46'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|1' -88'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|84'
|15.03.2024
|1' -83'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|61' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)