Иракли Джиджавадзе - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Иракли
|Фамилия
|Джиджавадзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 2000 (23 года)
|Имя
|Иракли
|Фамилия
|Джиджавадзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|71' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|15.03.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.03.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|52'
|01.03.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)
|75'