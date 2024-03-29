Саба Пиранишвили - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Пиранишвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Пиранишвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|11
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -67'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -46'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|60'
|10.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|26.04.2024
|64' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|20.04.2024
|1' -75'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|06.04.2024
|1' -45'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|7' 45'
|02.04.2024
|1' -74'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|33' 45'
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|86'
|15.03.2024
|83' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.03.2024
|1' -67'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)