Давит Зурабиани - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Зурабиани
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Батуми
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Зурабиани
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Батуми
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|10.05.2024
|1' -78'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|20.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)