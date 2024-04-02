Торнике Шекиладзе - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Торнике
|Фамилия
|Шекиладзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Торнике
|Фамилия
|Шекиладзе
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|88' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)