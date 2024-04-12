Давит Пхагава - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Пхагава
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Пхагава
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -67'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)