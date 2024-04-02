Махамат Тиам - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Махамат
|Фамилия
|Тиам
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2001 (22 года)
|Имя
|Махамат
|Фамилия
|Тиам
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|12
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|90'
|19.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|1' -58'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|1' -64'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|61'
|20.04.2024
|66' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|81'
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|74' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|06.03.2024
|1' -77'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|77'
|01.03.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)