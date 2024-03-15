Арчил Датуашвили - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Арчил
|Фамилия
|Датуашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Арчил
|Фамилия
|Датуашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|90' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|90'
|10.05.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|26.04.2024
|89' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|1' -46'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|30'
|06.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)