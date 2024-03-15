Давит Мегрелишвили - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Мегрелишвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1991 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Мегрелишвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1991 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|10
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|67' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.05.2024
|1' -67'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|67'
|26.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|20.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|90' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|1' -75'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|15.03.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.03.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)