Акакий Гиунашвили - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Гиунашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2005 (19 лет)
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Гиунашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|88'
|19.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|19'
|10.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|26.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|90'
|20.04.2024
|1' -86'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|75' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|06.03.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.03.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)