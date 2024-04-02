Шейкн Силла - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Шейкн
|Фамилия
|Силла
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниоро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Шейкн
|Фамилия
|Силла
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниоро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|15
|4
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|48'
|14.05.2024
|73' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:4
|Дила (Гори)
|10.05.2024
|1' -64'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|65' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|90'
|19.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|42'
|15.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|1' -79'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|29'
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|76'
|02.04.2024
|1' -88'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|29.03.2024
|1' -84'
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|5'
|15.03.2024
|1' -78'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|63'
|06.03.2024
|1' -87'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|26'
|02.03.2024
|1' -76'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)
|9'