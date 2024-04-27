Георгий Кохреидзе - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Кохреидзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Кохреидзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 62'
|Истанбул Башакшехир
|2:0
|Иберия 1999
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|60'
|08.08.2024
|1' - 74'
|Иберия 1999
|0:1
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|1' - 64'
|Партизани
|0:0
|Иберия 1999
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|1' - 79'
|Иберия 1999
|2:0
|Партизани
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|16
|7
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|87'
|19.05.2024
|1' -45'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|14.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:4
|Дила (Гори)
|27'
|10.05.2024
|1' -62'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -65'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|53' 63'
|27.04.2024
|1' -61'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|60'
|19.04.2024
|1' -73'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|19'
|15.04.2024
|1' -46'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|1' -57'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|18'
|06.04.2024
|1' -82'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|76'
|02.04.2024
|1' -70'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|12' 28'
|29.03.2024
|1' -46'
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.03.2024
|1' -78'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|1' -73'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|1' -66'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|45' 49'
|02.03.2024
|1' -69'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)