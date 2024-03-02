Кристиан Лудуэнья - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Лудуэнья
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2003 (21 год)
|Рост
|169
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Лудуэнья
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2003 (21 год)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|06.04.2024
|65' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|88' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.03.2024
|78' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|83' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.03.2024
|69' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)