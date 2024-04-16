Доминик Симон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Симон
|Команда
|Пардубице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Понтуаз
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Симон
|Команда
|Пардубице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Понтуаз
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Слован
|3:0
|Пардубице
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Пардубице
|0:1
|Словацко
|Чехия. Шанс Лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|14
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -45'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|36'
|18.05.2024
|1' -77'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|14.05.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|20.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|44'
|16.04.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|08.04.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|40'
|03.04.2024
|1' -83'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|82'
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|62'
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|02.03.2024
|1' -42'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|10' 30'