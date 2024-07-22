R. Nacif Joffre - статистика
#14
|Имя
|R. Nacif Joffre
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Имя
|R. Nacif Joffre
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Олвейс Реди
|2:3
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|12.08.2024
|77' - 90'
|Ориенте Петролеро
|0:1
|Блуминг
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|90'
|08.08.2024
|60' - 90'
|Ориенте Петролеро
|0:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|73'
|03.08.2024
|1' - 57'
|Сан-Хосе
|2:0
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|30'
|31.07.2024
|1' - 54'
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|45'
|27.07.2024
|Был в запасе
|Реал Санта-Крус
|0:1
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|22.07.2024
|1' - 56'
|Ориенте Петролеро
|2:1
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч