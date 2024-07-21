Franco Lobos - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Franco Lobos
|Команда
|Кобресаль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Franco Lobos
|Команда
|Кобресаль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 70'
|Кобресаль
|2:1
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 20 тур
|10'
|10.08.2024
|1' - 84'
|Уачипато
|0:0
|Кобресаль
|Чили. Примера, 19 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Кобресаль
|2:2
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 18 тур
|27.07.2024
|79' - 90'
|Унион Эспаньола
|2:1
|Кобресаль
|Чили. Примера, 17 тур
|21.07.2024
|78' - 90'
|Кобресаль
|3:3
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 16 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч